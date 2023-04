Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Berlusconi, bollettino: cure proseguono in degenza ordinaria - 361_magazine : Silvio Berlusconi, ecco cosa dice il nuovo bollettino medico - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Berlusconi, emesso poco fa il bollettino medico ?? - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del pre… - Italpress : Berlusconi, bollettino: cure proseguono in degenza ordinaria -

Migliora Silvioe ora è ricoverato in degenza ordinaria. L'ultimodiffuso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, si trova ricoverato dal 5 aprile scorso descrive ...Così ilmedico per il leader di Forza Italia. E' il quarto aggiornamento nei 13 giorni di ricovero per, che da ieri ha lasciato la terapia intensiva per un reparto ordinario. ...È quanto si legge nel bolletino medico dell' Ospedale San Raffaele , relativa al quadro clinico di Silvio, firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. L'attuale patron del ...

Berlusconi, Zangrillo: «Sta reagendo, si conferma persona di grande tenacia. Guarda con fiducia al futuro» ilmessaggero.it

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi migliorano, le cure stanno funzionando e per questo è stato trasferito in un reparto di degenza ordinario. Lo scrivono nel bollettino medico i professori A ...