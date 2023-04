Bergomi: «Non me la prendo con Inzaghi! Inter, ora progetto diverso» (Di lunedì 17 aprile 2023) Inzaghi è sul banco degli imputati per il rendimento imbarazzante dell’Inter in Serie A nel 2023. Nonostante ciò Bergomi non lo boccia: da Sky Calcio Club l’ex difensore e capitano spiega come si potrebbe ripartire senza la Champions League. L’ALTERNATIVA – Giuseppe Bergomi non vede tutto nero da un’Inter non in Champions League: «A me non spaventa non arrivare nelle prime quattro e poter ripartire. Parliamo di ricominciare dai giovani, il pubblico lo riconosce anche. L’Inter non sta scegliendo: non ce la fa. Non è tanto più forte della Lazio, della Roma, del Milan. Il campionato italiano ti impone delle problematiche che l’Inter fa fatica a risolvere, con squadre che si difendono e ti concedono pochi spazi. Poi l’Inter se non trova il gol subito comincia a ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Inzaghi è sul banco degli imputati per il rendimento imbarazzante dell’in Serie A nel 2023. Nonostante ciònon lo boccia: da Sky Calcio Club l’ex difensore e capitano spiega come si potrebbe ripartire senza la Champions League. L’ALTERNATIVA – Giuseppenon vede tutto nero da un’non in Champions League: «A me non spaventa non arrivare nelle prime quattro e poter ripartire. Parliamo di ricominciare dai giovani, il pubblico lo riconosce anche. L’non sta scegliendo: non ce la fa. Non è tanto più forte della Lazio, della Roma, del Milan. Il campionato italiano ti impone delle problematiche che l’fa fatica a risolvere, con squadre che si difendono e ti concedono pochi spazi. Poi l’se non trova il gol subito comincia a ...

