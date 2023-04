Benevento, Mastella: “CampaniAlleva un successo straordinario, ora un Ente fiera” (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento “La fiera CampaniAlleva è stata un successo con risultati e presenze perfino superiori alle già incoraggianti aspettative: il Comune di Benevento ne ha supportato e sostenuto l’organizzazione, come riconosciuto, del … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di“Laè stata uncon risultati e presenze perfino superiori alle già incoraggianti aspettative: il Comune dine ha supportato e sostenuto l’organizzazione, come riconosciuto, del … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Maltempo, Mastella: «Massima prudenza» - ottopagine : Mastella: 'Ora un ente fiera per consolidare il successo di Campania Alleva' #Benevento - cronachesannio : #AttualitàBenevento #allertagiallabenevento Allerta gialla, prorogato l’avviso del Sindaco per le avverse condizion… - infoitinterno : Allerta meteo a Benevento, le raccomandazioni di Mastella - TV7Benevento : Allerta gialla, avviso del Sindaco Mastella per le avverse condizioni meteo a Benevento - -

Maltempo, Mastella: 'Massima prudenza' Ancora maltempo sulla Campania e sul Sannio, con possibili temporali accompagnati da grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella , sulla scorta dell' allerta gialla diramata dalla Protezione civile fino alle 21 di domani, 17 aprile , ha reiterato l'invito ai cittadini 'ad adottare tutti gli ... Mastella, dopo successo CampaniaAlleva ora ente fiera Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della giornata conclusiva della fiera CampaniAlleva che si è svolta, in questo fine settimana, in area Cecas a Benevento. "La partecipazione a ... Campanialleva Expo, la prima edizione chiude con oltre 150 mila presenze Stesso entusiasmo dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha confermato la volontà della città di rendere annuale l'appuntamento. 'L'abbiamo fatta grossa - ha commentato Davide Minicozzi, ... Ancora maltempo sulla Campania e sul Sannio, con possibili temporali accompagnati da grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il sindaco diClemente, sulla scorta dell' allerta gialla diramata dalla Protezione civile fino alle 21 di domani, 17 aprile , ha reiterato l'invito ai cittadini 'ad adottare tutti gli ...Così il sindaco diClementea margine della giornata conclusiva della fiera CampaniAlleva che si è svolta, in questo fine settimana, in area Cecas a. "La partecipazione a ...Stesso entusiasmo dal sindaco di, Clemente, che ha confermato la volontà della città di rendere annuale l'appuntamento. 'L'abbiamo fatta grossa - ha commentato Davide Minicozzi, ... Benevento, Jureskin shock: "Preso a pugni". Le scuse del sindaco Mastella Corriere dello Sport Provinciali, Graziano: “Mastella Nessuna preclusione ma serve chiarezza. Pd Sannio Questione aperta” “Andare oltre la logica delle correnti e dare un segnale di unità del partito”. Così Stefano Graziano, deputato del Pd eletto nel collegio ... Maltempo, Mastella: «Massima prudenza» Ancora maltempo sulla Campania e sul Sannio, con possibili temporali accompagnati da grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, sulla ... “Andare oltre la logica delle correnti e dare un segnale di unità del partito”. Così Stefano Graziano, deputato del Pd eletto nel collegio ...Ancora maltempo sulla Campania e sul Sannio, con possibili temporali accompagnati da grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, sulla ...