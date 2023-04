Benevento accoglie la console statunitense Tracy Roberts-Pounds | “Qui per trovare forme di collaborazione e d’investimento”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVisita a sorpresa, o forse solo per i media e l’opinione pubblica, questa mattina aper la, solitamente di stanza a Napoli. La diplomatica stelle e strisce è stata ricevuta presso il Palazzo del Governo del capoluogo dal Prefetto Carlo Torlontano che ha fatto gli onori di casa nel Sannio. “E’ la prima volte che vengo qui ae sono molto contenta. – ha dichiarato– E’ un importantissimo territorio per la Campania. Nel Consolato cerchiamo sempre didelle opportunità per far crescere latra Italia e Stati Uniti e per incrementare gli investimenti ...