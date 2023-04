Belle senza bisturi: il vademecum del metodo olistico pro-aging di Martina Bindi (Di lunedì 17 aprile 2023) La Bellezza naturale a tutte le età con l’approccio olistico pro-aging Oggi tante persone ricorrono alla chirurgia estetica come soluzione, ma qual è il prezzo reale da pagare? La pelle, con il passare del tempo, si prende la sua rivincita poiché la sua riparazione non equivale alla sua rigenerazione: solo con metodi poco invasivi e naturali è possibile infatti avere una pelle sana ed elastica a tutte le età. Al contrario, intervenire con la chirurgia significa ridurre la riserva funzionale, ovvero la capacità di generare nuovi strati di pelle. Prendersi cura della propria pelle, in particolare durante la fase adulta, è un percorso che va affrontato con costanza, secondo Martina Bindi, esperta beauty e creatrice del metodo “Bella senza trucco a 50 anni” e della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Lazza naturale a tutte le età con l’approcciopro-Oggi tante persone ricorrono alla chirurgia estetica come soluzione, ma qual è il prezzo reale da pagare? La pelle, con il passare del tempo, si prende la sua rivincita poiché la sua riparazione non equivale alla sua rigenerazione: solo con metodi poco invasivi e naturali è possibile infatti avere una pelle sana ed elastica a tutte le età. Al contrario, intervenire con la chirurgia significa ridurre la riserva funzionale, ovvero la capacità di generare nuovi strati di pelle. Prendersi cura della propria pelle, in particolare durante la fase adulta, è un percorso che va affrontato con costanza, secondo, esperta beauty e creatrice del“Bellatrucco a 50 anni” e della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariyaromi23 : RT @LunaParisii: Belle queste calze ma.. forse meglio senza.. #perte #spicycontent #spicy #foryou - MimmoTomm : RT @Filippo__Rossi: Qui un forum con delle belle foto di questi omini verdi, senza bandiere ma col kalashnikov, e una breve storia del conf… - estancaditutto_ : RT @KrisCaneblu: Non il loro passo a due migliore secondo me ma senza dubbio una delle esibizioni più belle di stasera peccato averne vista… - salvatore_irato : RT @Filippo__Rossi: Qui un forum con delle belle foto di questi omini verdi, senza bandiere ma col kalashnikov, e una breve storia del conf… - August_Dsuga_ : Ieri da me piove. Tanto. Io e il mio amico eravamo senza ombrello ed avevamo deciso di prenderci una bronchite. P… -