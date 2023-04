(Di lunedì 17 aprile 2023) La scorsa settimana,e Trish Stratus hanno perso i WWE Women’s Tag Team Championships in favore di Liv Morgan e Raquel Gonzalez. Al termine della contesa, Trish ha attaccatoalle spalle, turnando heel e mettendo in piedi la loro faida che, probabilmente, si protrarrà fino a SummerSlam. Ovviamente ciò ha causato delleda parte di, che nella giornata di oggi ha oscurato il suo profilo Twitter, ha cambiato il suo nome in Rebecca Quinn (il suo vero nome) e ha lanciato un messaggio molto chiaro. Il tweet Tramite Twitter, The Man ha scritto:“Non verrò a Raw oggi”.La situazione è molto particolare: storyline o c’è qualcosa di particolare sotto? Le ipotesi sono due: la prima riguarda le recenti azioni di Drew McIntyre, che ha oscurato il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Becky Lynch: 'Non sarò a Raw stanotte' Le prime reazioni - donnetralecorde : In vista della puntata di stanotte di Raw e dopo i recenti avvenimenti con Trish Stratus, Becky Lynch fa preoccupar… - TSOWrestling : Fulmine a ciel sereno, che succede tra Becky e la #WWE? #TSOW #TSOS - misterj1995 : #beckylynch#brollins Che sta succedendo con Becky Lynch sono davvero preoccupata. Sta lasciando la WWE?? ???????? - infoitcultura : WWE: Becky Lynch e Trish Stratus, quando ci sarà la resa dei conti? -

Apparizioni vincenti anche per Brock Lesnar e Ronda Rousey, cosi' come per Bianca Belair, che si conferma campionessa battendo Asuka, un anno dopo la sua vittoria ai danni dia ...AJ Styles Akira Tozawa Alba Fyre Alexa Bliss Aliyah André the Giant Angel Garza Angelo Dawkins Apollo Crews Asuka Austin Theory Axiom Batista BayleyBeth Phoenix Bianca Belair Big Boss ...... The Undertaker, Hulk Hogan, 'Macho Man' Randy Savage, Stone Cold Steve Austin e The Rock, sono state rivelate insieme alle Superstar più popolari di oggi come Roman Reigns , Sami Zayn,, ...

Becky Lynch che succede Mette il suo vero nome su Twitter e ... The Shield Of Wrestling

Il drastico cambiamento sul profilo Twitter della campionessa irlandese è arrivato a poche ore dall'inizio dello show rosso.Becky Lynch ha prima cambiato il suo nome su Twitter e poi ha affermato che non parteciperà alla puntata di stanotte di Monday Night RAW.