Beautiful | puntate italiane | Carter sotto ricatto | ma Paris non molla

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 17 aprile 2023)Walton sarà in grande difficoltà a, come svelano le anticipazioni relative ai prossimi episodi della soap opera di Canale 5. L'avvocato, infatti, sarà sempre più coinvolto daBuckingham, ma dovrà assolutamente mettere da parte l'attrazione nei confronti della ragazza e provare a starle lontano. Tutto partirà quando Grace, la madre della giovane, si renderà conto che tra la figlia e l'aitante legale sta nascendo qualcosa. La donna, che ha già il dente avvelenato nei confronti didopo quello che è accaduto tra lui e l'altra sua figlia, Zoe, non avrà alcuna intenzione di permettergli di frequentare. Inoltre, Grace sarà certa che il fidanzato giusto per la ragazza sia Zende e sarà determinata ad aiutare il giovane Forrester a conquistare la figlia. La signora ...