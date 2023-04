Beau ha paura, un noto critico distrugge il film con Joaquin Phoenix: "Rovinerà la carriera di Ari Aster" (Di lunedì 17 aprile 2023) Sta facendo discutere l'opinione di un noto critico sul nuovo film di Ari Aster che questi definisce uno di quei film che distruggono una carriera. Il noto critico Jeff Sneider non ci è andato leggero su Beau ha paura, il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix. Il critico e scooper ha definito la pellicola come una di quelle in grado di mettere fine alla carriera di un regista. Ecco il commento di Sneider al film: "Sto cercando di immaginare di essere il dirigente della A24 che ha letto la sceneggiatura e si è riunito con i suoi produttori per poi dire: 'Dovremmo farlo'. Una delle peggiori ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Sta facendo discutere l'opinione di unsul nuovodi Ariche questi definisce uno di queiche distruggono una. IlJeff Sneider non ci è andato leggero suha, il nuovodi Aricon. Ile scooper ha definito la pellicola come una di quelle in grado di mettere fine alladi un regista. Ecco il commento di Sneider al: "Sto cercando di immaginare di essere il dirigente della A24 che ha letto la sceneggiatura e si è riunito con i suoi produttori per poi dire: 'Dovremmo farlo'. Una delle peggiori ...

