Beach Volley | Menegatti-Gottardi campionesse al Pro Tour di Saquarema

(Di lunedì 17 aprile 2023) Si è chiuso in trionfo il torneo Challenge delProdiper Martae Valentina, vincitrici della medaglia d’oro grazie alla vittoria in finale e in rimonta 2-1 (18-21, 25-23, 15-11) contro le padrone di casa Tainà/Victoria. In precedenza il duo tricolore si era reso protagonista di una splendida semifinale vinta al tie break contro le lituane Paulikiene/Raupelyte. La vittoria al Challenge brasiliano rappresenta il primo successo insieme perin un torneo delPro. In precedenza led’Italia avevano conquistato i secondi posti, ottenuti lo scorso anno nei Future di Lecce e Madrid, e il terzo posto nel torneo Challenge di Agadir sempre nel ...

