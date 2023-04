Bayern Monaco-Manchester City, Champions League: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 17 aprile 2023) Proverà a far leva sul fattore Allianz Arena il Bayern Monaco che mercoledì 19 aprile ospiterà il Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La gara, con calcio di inizio alle 21.00, si potrà vedere su Sky. All’andata, in Inghilterra, la squadra di Pep Guardiola aveva regolato con un perentorio 3-0 un Bayern Monaco da poco affidato alla nuova guida tecnica di Thomas Tuchel. Nell’ultimo turno di campionato, i Ctyzens hanno vinto 3-1 contro il Leicester accorciando in classifica sull’Arsenal capolista, mentre i bavaresi, nonostante il pareggio 1-1 con l’Hoffenheim, hanno mantenuto due lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. Di seguito il calendario e il programma di Bayern ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Proverà a far leva sul fattore Allianz Arena ilche mercoledì 19 aprile ospiterà ilnel ritorno dei quarti di finale di. La gara, con calcio di inizio alle 21.00, si potrà vedere su Sky. All’andata, in Inghilterra, la squadra di Pep Guardiola aveva regolato con un perentorio 3-0 unda poco affidato alla nuova guida tecnica di Thomas Tuchel. Nell’ultimo turno di campionato, i Ctyzens hanno vinto 3-1 contro il Leicester accorciando in classifica sull’Arsenal capolista, mentre i bavaresi, nonostante il pareggio 1-1 con l’Hoffenheim, hanno mantenuto due lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. Di seguito il calendario e ildi...

