Baustelle, con 'Elvis' un ritorno nel segno del rock per 'raccontare anche storie di cadute' (Di lunedì 17 aprile 2023) ... come hanno raccontato a Tgcom24: 'L'album è una sorta di rinfrescata in direzione più rock anche formalmente parlando. Siamo per la prima volta influenzati da territori che non avevamo mai ...

Baustelle, con 'Elvis' un ritorno nel segno del rock per 'raccontare anche storie di cadute' La band torna con un nuovo album dopo cinque anni. 'Abbiamo rifondato tutto'. I Baustelle tornano con il loro il nono album in studio, 'Elvis', che giunge a distanza di cinque anni dai due dischi molto cerebrali 'L'amore e la violenza' che hanno segnato il punto massimo di una ... Bologna, bagno di folla per i Baustelle che hanno firmato le copertine. Sta di fatto che ai Baustelle Bologna non fa mai mancare il proprio affetto: il tour del nuovo album "Elvis", il nono della band toscana, è stato accolto sotto le Due Torri con tre date tutte sold - ... Garbo Nel vuoto ... chiarisce una volta per tutte quale sia stata un'importante fonte di ispirazione per i Baustelle , ... guarda caso, anche allo storico trittico 83 - 85 del nostro: "Quanti anni hai" (con Antonella dei ... Damien Rice, Steve Hackett, Wolfmother e Baustelle al Pistoia Blues Festival Dal 5 al 12 luglio ecco i primi nomi del festival toscano che dagli anni '80 porta sul palco di piazza Duomo nomi della musica internazionale ... Anche i Colla Zio al Mengo Music Fest Arezzo, 17 aprile 2023 – Sono freschi della prima esperienza a Sanremo e del primo album, torna al Mengo Music Fest il collettivo milanese dei Collazio. Mercoledì 5 luglio saranno al Prato dividendo i ...