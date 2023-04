Batteri mutiresistenti trovati nella carne dei supermercati

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’antibiotico-resistenza rappresenta è una delle principali minacce per la salute pubblica globale. Un uso eccessivo e inappropriato degli antibioticimedicina umana, veterinaria e in agricoltura ha consentito aidi...

Cosa si può fare per contrastare l'antibiotico resistenza - Info Data Il Sole 24 Ore

Il nuovo rapporto congiunto Ecdc-Oms mostra come la sua diffusione sia ancora molto rilevante in diversi paesi della Regione europea ...«Siamo abituati a controllare i classici patogeni alimentari come 'Salmonella', 'Campylobacter' o 'Listeria monocytogenes'. Tuttavia, i batteri multiresistenti presenti negli alimenti devono essere ...