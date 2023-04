Bastoni, prima Bonaventura poi Caldirola. Marcature dimenticate (Di lunedì 17 aprile 2023) Alessandro Bastoni sembra seguire la mediocrità dei suoi compagni, in campionato il rendimento è totalmente differente. prima Giacomo Bonaventura, poi Luca Caldirola hanno sottolineato il difetto più grande del difensore nerazzurro. DIFETTO – Per un difensore centrale le disattenzioni in marcatura sono gravi, per Alessandro Bastoni nell’ultimo periodo sono la normalità. Nelle due partite a San Siro di queste settimane di campionato dell’Inter il difensore è stato protagonista, ma in negativo. Con la Fiorentina Giacomo Bonaventura si è liberato della leggera marcatura di Bastoni, segnando su ribattuta dopo la parata di André Onana; con il Monza Luca Caldirola è stato lasciato invece completamente libero di colpire di testa e mirare l’incrocio dei pali. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Alessandrosembra seguire la mediocrità dei suoi compagni, in campionato il rendimento è totalmente differente.Giacomo, poi Lucahanno sottolineato il difetto più grande del difensore nerazzurro. DIFETTO – Per un difensore centrale le disattenzioni in marcatura sono gravi, per Alessandronell’ultimo periodo sono la normalità. Nelle due partite a San Siro di queste settimane di campionato dell’Inter il difensore è stato protagonista, ma in negativo. Con la Fiorentina Giacomosi è liberato della leggera marcatura di, segnando su ribattuta dopo la parata di André Onana; con il Monza Lucaè stato lasciato invece completamente libero di colpire di testa e mirare l’incrocio dei pali. ...

