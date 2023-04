Bastian così | Non ci credo Cos' ha combinato la Blasi a Verissimo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eclettic0 : RT @sonostronzaaa: “bastian così” lei che saluta con il nome del nuovo ragazzo che ridere che mi fa mamma mia - unsaidemily12 : RT @sonostronzaaa: “bastian così” lei che saluta con il nome del nuovo ragazzo che ridere che mi fa mamma mia - Profilo3Marco : RT @tempoweb: 'Totti? Non era giusto'. Toffanin sorprende Ilary Blasi: la replica su Bastian #verissimo #16aprile @giadinagrisu https://t.… - commentotuttoh : @yournickiswho @tvstellare Ilary dice “bast(i)a(n) così” è un gioco di parole. Invece di dire “basta così” ha usato… - OPERONACE : RT @_ClaudiaCiccone: Ioooo ????????uguale Bastian così ???? -

Ilary Blasi a Verissimo, frecciatina a Totti: 'L'amore' Ilary Blasi a Verissimo, il look (sexy) per l'intervista con Silvia Toffanin Isola dei Famosi: lunedì 17 aprile la prima puntata. ...Ilary Blasi a Verissimo, frecciatina a Totti: 'L'amore' Aurora Ramazzotti, la prima passeggiata del piccolo Cesare. E i fan si commuovono: 'Siete bellissimi' I tronisti Luca Daffrè ha ...!' è stato il gol dal tempismo perfetto dell'ex moglie del capitano storico della Roma (si tratta di un calembour con il nome del fidanzato, l'imprenditore tedesco Muller). 'No, non ci ...