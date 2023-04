Basta cultura gratis in Italia, Sangiuliano: “Cominciamo a far pagare le nostre bellezze” (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma – “Conservare e preservare come ci impone l’articolo 9 della Costituzione il nostro patrimonio artistico costa tantissimo. Quindi è bene che noi Cominciamo moderatamente a far pagare le nostre bellezze. E’ giusto che questi beni vengano pagati. L’esempio dell’ingresso a pagamento per il Pantheon sarà seguito anche per altri monumenti”. Lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ospite della trasmissione ‘Mattino Cinque’ in onda su Canale 5. Il titolare del dicastero di via del Collegio Romano ha però ricordato “che abbiamo un’estensione gratuita molto ampia e che dedichiamo una domenica gratuita di accesso a tutti i musei una volta al mese. Alle domeniche ho aggiunto tre date-simbolo della storia nazionale: il 25 Aprile, il 2 Giugno e il 4 Novembre. Riconosciamo una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma – “Conservare e preservare come ci impone l’articolo 9 della Costituzione il nostro patrimonio artistico costa tantissimo. Quindi è bene che noimoderatamente a farle. E’ giusto che questi beni vengano pagati. L’esempio dell’ingresso a pagamento per il Pantheon sarà seguito anche per altri monumenti”. Lo ha detto il ministro dellaGennaroospite della trasmissione ‘Mattino Cinque’ in onda su Canale 5. Il titolare del dicastero di via del Collegio Romano ha però ricordato “che abbiamo un’estensione gratuita molto ampia e che dedichiamo una domenica gratuita di accesso a tutti i musei una volta al mese. Alle domeniche ho aggiunto tre date-simbolo della storia nazionale: il 25 Aprile, il 2 Giugno e il 4 Novembre. Riconosciamo una ...

