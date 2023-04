Bassetti: no alle mascherine in ospedale dopo il 30 aprile (Di lunedì 17 aprile 2023) Matteo – “Dobbiamo continuare con mascherine e tamponi obbligatori?”. Se lo domanda sulla propria pagina Facebook il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti. “Mi auguro- prosegue l’infettivologo- non si prolunghi oltre il 30 aprile l’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie, anche se, in situazioni dove è consigliata e opportuna, sarà bene continuare a utilizzarla e chiedere ai visitatori di farlo”. “Dobbiamo però uscire dalla dimensione dell’obbligo- ammonisce- è il momento di trattare il Sars-Cov-2 come altri virus simili. Farlo avrebbe ricadute positive su molti aspetti che appesantiscono l’organizzazione ospedaliera, legati ad esempio ai tamponi”. “Anche per quel che riguarda i tamponi dopo il 30 aprile- aggiunge ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) Matteo – “Dobbiamo continuare cone tamponi obbligatori?”. Se lo domanda sulla propria pagina Facebook il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo. “Mi auguro- prosegue l’infettivologo- non si prolunghi oltre il 30l’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie, anche se, in situazioni dove è consigliata e opportuna, sarà bene continuare a utilizzarla e chiedere ai visitatori di farlo”. “Dobbiamo però uscire dalla dimensione dell’obbligo- ammonisce- è il momento di trattare il Sars-Cov-2 come altri virus simili. Farlo avrebbe ricadute positive su molti aspetti che appesantiscono l’organizzazione ospedaliera, legati ad esempio ai tamponi”. “Anche per quel che riguarda i tamponiil 30- aggiunge ...

