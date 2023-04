Basket, Serie A: mercoledì ci si gioca una fetta di stagione (Di lunedì 17 aprile 2023) Turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano di Basket e con quattro giornate ancora da disputare la corsa playoff e salvezza è entrata nel vivo e non sono più permessi passi falsi. Con gli incroci tra chi lotta per i quarti di finale e chi per non retrocedere possono fare la differenza tra una stagione da ricordare e una da dimenticare. Si inizia con l’anticipo di domani sera tra Dolomiti Energia Trentino e Tezenis Verona. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere, con i trentini attualmente settimi, con due punti di vantaggio sul nono posto e l’incognita Varese da tenere a mente, mentre i veneti sono penultimi, a due punti dalla zona salvezza, ma anche per loro l’affaire Varese può fare la differenza. Vincere vuol dire mettere un tassello importante sui propri obiettivi stagionali, perdere può essere un passo verso il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano die con quattro giornate ancora da disputare la corsa playoff e salvezza è entrata nel vivo e non sono più permessi passi falsi. Con gli incroci tra chi lotta per i quarti di finale e chi per non retrocedere possono fare la differenza tra unada ricordare e una da dimenticare. Si inizia con l’anticipo di domani sera tra Dolomiti Energia Trentino e Tezenis Verona. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere, con i trentini attualmente settimi, con due punti di vantaggio sul nono posto e l’incognita Varese da tenere a mente, mentre i veneti sono penultimi, a due punti dalla zona salvezza, ma anche per loro l’affaire Varese può fare la differenza. Vincere vuol dire mettere un tassello importante sui propri obiettivi stagionali, perdere può essere un passo verso il ...

