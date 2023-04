Basket, i migliori italiani della 26° giornata di Serie A. Riccardo Rossato trascina Scafati, Petrucelli e Woldetensae decisivi (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel fine settimana appena concluso si è disputata la ventiseiesima giornata della regular season della Serie A 2022-2023 di Basket, dove i portacolori azzurri hanno ben figurato nelle sfide andate in scena tra sabato e domenica. Andiamo a fare un breve riepilogo quindi dei migliori azzurri del turno appena trascorso nel massimo Campionato di Basket del Belpaese. Nell’unico match del sabato sera successo interno dell’Unahotels Reggio Emilia sulla Nutribullet Treviso (88-77) Michele Vitali e ‘Momo’ Diouf vanno entrambi in doppia cifra rispettivamente con 13 e 11 punti, mentre per i veneti Alessandro Zanelli chiude con 12 punti. L’Umana Reyer Venezia vince in volata su una mai doma GeVi Napoli (91-93) grazie a 14 punti di Amedeo Tessitori e 11 del playmaker Marco Spissu – ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel fine settimana appena concluso si è disputata la ventiseiesimaregular seasonA 2022-2023 di, dove i portacolori azzurri hanno ben figurato nelle sfide andate in scena tra sabato e domenica. Andiamo a fare un breve riepilogo quindi deiazzurri del turno appena trascorso nel massimo Campionato didel Belpaese. Nell’unico match del sabato sera successo interno dell’Unahotels Reggio Emilia sulla Nutribullet Treviso (88-77) Michele Vitali e ‘Momo’ Diouf vanno entrambi in doppia cifra rispettivamente con 13 e 11 punti, mentre per i veneti Alessandro Zanelli chiude con 12 punti. L’Umana Reyer Venezia vince in volata su una mai doma GeVi Napoli (91-93) grazie a 14 punti di Amedeo Tessitori e 11 del playmaker Marco Spissu – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa11 : La cosa triste, è che squadre che hanno speso MOLTO meno otterranno risultati migliori perché 1) sanno costruire sq… - cherreeirv : RT @LegaBasketA: La tripla di Zerini sembra portare il match tra @basket_napoli e @REYER1872 ai supplementari ma il canestro di Watt gela i… - REYER1872 : RT @LegaBasketA: La tripla di Zerini sembra portare il match tra @basket_napoli e @REYER1872 ai supplementari ma il canestro di Watt gela i… - LegaBasketA : La tripla di Zerini sembra portare il match tra @basket_napoli e @REYER1872 ai supplementari ma il canestro di Watt… - totofaz : @dunat_basket @PIEMME979 @annaperply Io non sto dicendo che i calciatori non hanno colpe visto che gli do degli smi… -