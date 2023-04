Barzaghi | «Le coppe sono l’habitat di Inzaghi! Meglio di Spalletti e Conte»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter attesa dalla sfida contro il Benfica in programma mercoledì sera. Un focus anche sul rendimento di Inzaghi nelleHABITAT – Queste le parole di: «Contro il Benfica spazio all’Inter migliore che sta facendo bene in Champions League, a differenza del campionato dove sta zoppicando. I numeri rivelano la verità. Se si paragonano le statistiche dei nerazzurri fra campionato e Champions League si vede che i nerazzurri perdono meno partite e subiscono meno gol. Ledi Inzaghi, che nell’era Suning è l’allenatore che è andatoin Champions League ria come media punti che gol subiti. È andatonei risultati sia die di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Barzaghi: «Le coppe sono l'habitat di Inzaghi! In campionato...» - -

... Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Matteoe ... volto ad ampliare l'offerta delleEuropee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021 -...Per entrare nel vivo delle sfide, un appuntamento da non perdere per i tanti tifosi: le... Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi, Matteo, ...... Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e MatteoEntrambe reduci da un ... volto ad ampliare l'offerta delleEuropee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio ...

Barzaghi: "Il quarto posto vale più di un'eventuale finale di ... L'Interista

Da Torino, in collegamento per Sky Sport 24, Barzaghi non dà ancora la certezza della formazione ma dovrebbero esserci Handanovic in porta e Lukaku in panchina. Prosegue l’avvicinamento a Juventus-Int ...Primo atto della semifinale di coppa Italia, per la Juventus vale tanto. Le vicende extra campo costringono i bianconeri a considerare le Coppe come una competizione assolutamente fondamentale per dar ...