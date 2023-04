Barone: «Sarà una gara sentita, all’andata ci sono stati cori razzisti contro Commisso» (Di lunedì 17 aprile 2023) A pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni di Dazn. Barone ha parlato del momento della Fiorentina. “Siamo in un buon periodo, dove bisogna giocare bene tutte le partite. Soprattutto serve adrenalina, oggi è una partita molto delicata. Bisogna stare attenti a ogni dettaglio. Sarà molto sentita, è una gara che nell’ultima occasione ha visto il nostro presidente ricevere dei cori di razzismo. Non deve succedere in qualsiasi posto d’Italia e del mondo, perché il razzismo non va bene. Abbiamo commesso qualche errore da quando siamo arrivati, ma abbiamo anche programmato molto. Sulla squadra, su Italiano, abbiamo creduto in tutti e ci troviamo in questo periodo che è molto bello. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) A pochi minuti dalla sfidal’Atalanta, il direttore generale della Fiorentina, Joe, ha rilasciato alcune dichiarazioni di Dazn.ha parlato del momento della Fiorentina. “Siamo in un buon periodo, dove bisogna giocare bene tutte le partite. Soprattutto serve adrenalina, oggi è una partita molto delicata. Bisogna stare attenti a ogni dettaglio.molto, è unache nell’ultima occasione ha visto il nostro presidente ricevere deidi razzismo. Non deve succedere in qualsiasi posto d’Italia e del mondo, perché il razzismo non va bene. Abbiamo commesso qualche errore da quando siamo arrivati, ma abbiamo anche programmato molto. Sulla squadra, su Italiano, abbiamo creduto in tutti e ci troviamo in questo periodo che è molto bello. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Caglios38683218 : RT @pattyfra1: MARIA ROSA BARONE - Puglia ??SEPPIOLINA CERCA CASA ?? 5 mesi fut tg medio/grande molto brava e giocherellona Adottabile in tut… - leone150872 : RT @pattyfra1: MARIA ROSA BARONE - Puglia ??SEPPIOLINA CERCA CASA ?? 5 mesi fut tg medio/grande molto brava e giocherellona Adottabile in tut… - napolista : Barone: «Sarà una gara sentita, all’andata ci sono stati cori razzisti contro Commisso» A Dazn: «Italiano? Ha rinn… - LucillaGiannot1 : RT @pattyfra1: MARIA ROSA BARONE - Puglia ??SEPPIOLINA CERCA CASA ?? 5 mesi fut tg medio/grande molto brava e giocherellona Adottabile in tut… - Battibetti1 : RT @pattyfra1: MARIA ROSA BARONE - Puglia ??SEPPIOLINA CERCA CASA ?? 5 mesi fut tg medio/grande molto brava e giocherellona Adottabile in tut… -

Al via l'Isola dei Famosi 2023, chi sono i 13 concorrenti: dall'ex suor Cristina ai Jalisse ... ex rugbista, conosciuto anche con il soprannome di " Barone " per le ascendenze nobiliari della ... Sarà una coppia vincente anche nel gioco Fiore Argento Figlia del maestro dell'horror Dario Argento e ... Stardew Valley: annunciato l'aggiornamento 1.6 Barone ha dichiarato lo scorso dicembre che lo sviluppo 'ci vorrà un po'', anche se sta andando ... Non sarà facile. Da quando la Joja Corporation è arrivata in città, i vecchi modi di vivere sono quasi ... Canicattì, arrivano tre nuovi medici in chirurgia: il reparto non chiuderà ... la chirurgia del "Barone Lombardo" era stata costretta a differire ai prossimi giorni le attività ... Questa condizione, secondo quanto confermato dal commissario straordinario Mario Zappia, "sarà ... ... ex rugbista, conosciuto anche con il soprannome di "" per le ascendenze nobiliari della ...una coppia vincente anche nel gioco Fiore Argento Figlia del maestro dell'horror Dario Argento e ...ha dichiarato lo scorso dicembre che lo sviluppo 'ci vorrà un po'', anche se sta andando ... Nonfacile. Da quando la Joja Corporation è arrivata in città, i vecchi modi di vivere sono quasi ...... la chirurgia del "Lombardo" era stata costretta a differire ai prossimi giorni le attività ... Questa condizione, secondo quanto confermato dal commissario straordinario Mario Zappia, "... Barone: «Sarà una gara sentita, all'andata ci sono stati cori razzisti ... IlNapolista