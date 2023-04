Barletta | accusa | ex moglie minacciata di morte | arrestato 47enne Carabinieri

(Di lunedì 17 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nei giorni scorsi è stata eseguita una misura cautelare a carico di un uomo che minacciava dila exper costringerla ad obbedire ai suoi ordini. La donna ha avuto la forza di denunciare aile violenze subite dall’ex marito, consentendo così il suo arresto. L’uomo, unno, era già noto alle forze dell’ordine per fatti specifici; infatti, già nel 2022, era stato denunciato e sottoposto ...

