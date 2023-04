Barcellona, problemi tra Xavi e Raphinha: «Voglio giocare sempre» (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di Raphinha, esterno brasiliano di proprietà del Barcellona, dopo il pareggio contro il Getafe. I dettagli Raphinha ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Getafe. L’esterno del Barcellona aveva lasciato il campo in modo polemico dopo la sostituzione di Xavi. PAROLE – «A me piace stare sempre in campo. Stavamo pareggiando e il cambio mi ha fatto un po’ arrabbiare. A volte bisogna capire che ci sono anche altri compagni che Vogliono aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di, esterno brasiliano di proprietà del, dopo il pareggio contro il Getafe. I dettagliha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Getafe. L’esterno delaveva lasciato il campo in modo polemico dopo la sostituzione di. PAROLE – «A me piace starein campo. Stavamo pareggiando e il cambio mi ha fatto un po’ arrabbiare. A volte bisogna capire che ci sono anche altri compagni cheno aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

