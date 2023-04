Barcellona | Laporta difende il club e attacca i rivali del Real Madrid

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, colo… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… - emamarro : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, scontro totale Barcellona-Real Madrid e #Superlega sempre più lontana. #Laporta all'attacco: «Nessun reat… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… - acafaro65 : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… -

Il caso Negreira continua a scuotere la Liga: il presidente delJoanlunedì è passato al contrattacco parlando di campagna creata ad arte per affossare il club e ha messo nel mirino i rivali del Real Madrid, parlando di "squadra del regime ...Così il Presidente delFootball Club, Joan, riferendosi alle accuse contro la Società blaugrana relative a presunti pagamenti verso l'ex Vice Presidente dell'Associazione spagnola ...Joandifende a spada tratta il, finito nella bufera per il caso Negreira, un caso che per il massimo dirigente blaugrana è stato montato ad hoc per mettere in difficoltà il club. "...

Barcellona, Laporta attacca il Real Madrid: "Squadra di regime, storicamente favorita dagli arbitri" TUTTO mercato WEB

Il Barcellona si trova ancora al centro delle critiche a causa del Caso Negreira, considerato come uno dei peggiori della storia del calcio. Alla luce di una situazione così complicata, il presidente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...