Barcellona, Laporta contro il Real Madrid: «storicamente favorito dagli arbitri» (Di lunedì 17 aprile 2023) Joan Laporta, presidente del Barcellona, è molto duro nei confronti del Real Madrid e della posizione presa sul caso Negreira Joan Laporta, presidente del Barcellona, durante la conferenza stampa sul Caso Negreira non ha risparmiato accuse al Real Madrid, rivale dei catalani sul campo, ma alleato in molti aspetti, primo su tutti la Superlega. Di seguito le sue parole. «Non ci piace vincere per motivi di favoritismo arbitrale. Ci sono altri club, nello specifico uno che si è presentato in questo processo, che è storicamente stato favorito dagli arbitri. È stato considerato come squadra del regime. Per la loro vicinanza al potere politico ed economico, credo che valga la pena ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Joan, presidente del, è molto duro nei confronti dele della posizione presa sul caso Negreira Joan, presidente del, durante la conferenza stampa sul Caso Negreira non ha risparmiato accuse al, rivale dei catalani sul campo, ma alleato in molti aspetti, primo su tutti la Superlega. Di seguito le sue parole. «Non ci piace vincere per motivi di favoritismo arbitrale. Ci sono altri club, nello specifico uno che si è presentato in questo processo, che èstato. È stato considerato come squadra del regime. Per la loro vicinanza al potere politico ed economico, credo che valga la pena ...

