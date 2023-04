Barcellona, Kessié può andare all’Inter ad una sola condizione (Di lunedì 17 aprile 2023) La condizione per il ritorno in Serie A dell'ivoriano, il quale non sarebbe al settimo cielo all'idea di lasciare il Barcellona Leggi su itasportpress (Di lunedì 17 aprile 2023) Laper il ritorno in Serie A dell'ivoriano, il quale non sarebbe al settimo cielo all'idea di lasciare il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Calciomercato, un ex #Milan pronto a tornare in Italia: i dettagli - EuropaCalcio : #Inter , si scalda l’asse col Barcellona: #Kessie - #Brozovic e non solo #europacalcio - Libero_official : Il ds dell'#Inter Piero #Ausilio a Barcellona: si tratta per #DeZerbi e per lo scambio tra #Brozovic e l'ex milanis… - mr_kubra : RT @GiuliaLoglisci_: ?? #Ausilio vola a Barcellona, tanti nomi sul tavolo (Brozovic, #Kessié, ma anche i vari #Dumfries, Alba, Umtiti, Chris… - GiuliaLoglisci_ : ?? #Ausilio vola a Barcellona, tanti nomi sul tavolo (Brozovic, #Kessié, ma anche i vari #Dumfries, Alba, Umtiti, Ch… -

Barcellona avanti piano: pari col Getafe e terza partita senza segnare Il vantaggio è ampio e basterà, anche se il Barcellona è in evidente debito d'ossigeno offensivo: con questa siamo a tre partite consecutive senza segnare lo straccio di un gol, dopo lo 0 - 4 col ... Inter, Brozovic è tornato il 'sacerdote pazzo del centrocampo'. Ma lo scambio col Barcellona non tramonta Nel meeting di Barcellona, dove erano presenti anche il ds dei catalani, Jordi Cruijff, e l'agente Edoardo Crnjar, si è rifatta viva l'idea dello scambio tra Brozo e Kessié. FUTURO - Nato, ma non ... Getafe - Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici Come vedere Getafe - Barcellona in diretta tv e streaming Getafe - Barcellona è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono ... Il vantaggio è ampio e basterà, anche se ilè in evidente debito d'ossigeno offensivo: con questa siamo a tre partite consecutive senza segnare lo straccio di un gol, dopo lo 0 - 4 col ...Nel meeting di, dove erano presenti anche il ds dei catalani, Jordi Cruijff, e l'agente Edoardo Crnjar, si è rifatta viva l'idea dello scambio tra Brozo e. FUTURO - Nato, ma non ...Come vedere Getafe -in diretta tv e streaming Getafe -è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono ... Milan, ecco Origi: allenamento in gruppo. Giroud spera di farcela per l'Udinese La Gazzetta dello Sport