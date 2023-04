(Di lunedì 17 aprile 2023) Aè stato eseguito per la prima volta al mondo undi. Una procedura pionieristica utilizzata all'ospedale universitario Vall d'Hebron con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: Qui Barcellona. Domani Passaro vs Verdasco primo match sulla Pista Rafa Nadal. Sulla Pista 2 si parte alle 11:00 con G… - LorenzoAndreol4 : Qui Barcellona. Domani Passaro vs Verdasco primo match sulla Pista Rafa Nadal. Sulla Pista 2 si parte alle 11:00 co… - siciliabasket : Inizia nel miglior modo possibile il primo turno play-off dell'Orsa Basket Barcellona targata NextCasa. Il quintett… - AntottoG : Primo turno a Barcellona: i due amiconi Shelton e McDonald. ?? - game8set8match8 : @tennis3colore Credo che sia forte ovunque ma sulla terra forse gli manca ancora un po' di ritmo. Però vediamo Barc… -

Inviati del 17/04/23 18:26 - - Audio -, iltrapianto di polmoni interamente robotizzato 00:00:00:00 20230417_video_18260463 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 17 aprile 2023...perIl Chelsea non molla Luis Enrique : proseguono i contatti con l'ex ct della Spagna che, secondo As , potrebbe diventare l'asso nella manica per convincere Gavi a lasciare ilIl Chelsea si era piazzato alposto nel Girone E davanti al Milan. Agli ottavi di finale, ... firmato Nacho e Asencio, sono secondi, a - 11 dalla capolistae a + 2 dall'Atletico Madrid.

Barcellona, il primo trapianto di polmoni interamente robotizzato - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 17 apr. (askanews) - A Barcellona è stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di polmoni interamente robotizzato. Una procedura pionieristica utilizzata all'ospedale ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...