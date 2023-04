Balneari | Ue pretende concorrenza subito | cosa succede con le spiagge

(Di lunedì 17 aprile 2023) I rapporti tra Roma e Bruxelles possono diventare più tesi. Le conseguenze sul territorio Una soluzione pro, che sia in grado di chiudere una vicenda che si trascina da decenni. La Ue insiste perché il governo italiano riveda, e in fretta, la sua posizione sulle concessioni. La proroga al 2024 dello status quo è già stata bocciata dal Consiglio di Stato e Bruxelles è pronta a inviare, già nelle prossime quarantotto ore, un parere motivato con la richiesta all’Italia di adeguarsi entro due mesi alle regole imposte dalla direttiva Bolkestein. Il passo successivo sarebbe il deferimento alla Corte di Giustizia Ue, con tutte le conseguenze legate. Le posizioni sono piuttosto chiare, e difficilmente conciliabili. La Commissione Ue ritiene che tutte le concessioni debbano andare a gara, rompendo un regime di sostanziale monopolio da ...

