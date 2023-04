Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioBollenti : L'Ue chiede all'Italia di risolvere urgentemente la questione delle concessioni balneari allineandosi alla direttiv… - AigetEnergia : RT @sole24ore: Balneari, Ue chiede all’Italia una «soluzione urgente» - Simona_Manzini : RT @sole24ore: Balneari, Ue chiede all’Italia una «soluzione urgente» - sole24ore : Balneari, Ue chiede all’Italia una «soluzione urgente» - Miti_Vigliero : Ok. Prendo carta, penna, calcolatrice, macchina fotografica e cominciamo dalla Liguria 'La risorsa spiagge non è… -

Bruxelles è pronta a inviare - forse già mercoledì 19 aprile - un parere motivato con la richiesta all'Italia di conformarsi "entro due mesi" La Commissione Ue aumenta la pressione ...... approvate nella legge Milleproroghe, indispensabili alla sopravvivenza del turismo balneare com'è attualmente strutturato", in particolare la Cnadi: "avviare un confronto con le ...In particolare, CNAdi: - avviare un confronto con le istituzioni europee al fine di trovare una soluzione definitiva all'annosa questione balneare italiana; - verificare l' ...

Ue in pressing su Roma sui balneari: «Soluzione urgente» Il Sole 24 ORE

Bruxelles pronta a inviare a Roma forse già mercoledì un parere motivato con la richiesta di allinearsi urgentemente alla direttiva Bolkenstein ...In arrivo la settimana chiave sul tema relativo alla proroga delle concessioni balneari in Italia. Si attende infatti per giovedì la sentenza da parte della Corte di Giustizia Ue chiamata a esprimersi ...