(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “I pasticci dell'attuale governo in tema di concorrenza sono ormai tristemente noti a tutti. Però ora l'Ue fa sul serio: ilmesso in piedi da Giorgiae dai suoi alleati sugli stabilimentiva fermato subito, perché rischia di portare all'Italia un belalla Corte di Giustizia Ue. Quello che sfugge ai partiti di Destracentro è che il vicolo cieco in cui si sono cacciati non tutela affatto gli attuali imprenditori del settore, ma li danneggia". Così in una nota i deputati M5s in commissione Attività produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde, Enrico Cappelletti e i senatori M5S in commissione Industria-Turismo Sabrina Licheri, Luigi Nave, Gisella Naturale. "L'assenza di un percorso normativo chiaro - continuano i 5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : Balneari, M5s: “Meloni ci risparmi deferimento a Corte Giustizia Ue” - ILMARCHESE__ : RT @infoitinterno: Balneari: Turco-Croatti (M5S), 'Meloni ci porta dritti a deferimento Corte Giustizia Ue' - infoitinterno : Balneari: Turco-Croatti (M5S), 'Meloni ci porta dritti a deferimento Corte Giustizia Ue' - infoitinterno : Balneari: Turco-Croatti (M5S), ‘Meloni ci porta dritti a deferimento Corte Giustizia Ue’ - Agenparl : BALNEARI, #M5s: STOP CIRCO ASSURDO, MELONI CI RISPARMI DEFERIMENTO UE - -

... il circo assurdo messo in piedi da Giorgia Meloni e dai suoi alleati sugli stabilimenti... Così, in una nota, i deputati dele membri della Commissione Attività Produttive della Camera ...... il circo assurdo messo in piedi da Giorgia Meloni e dai suoi alleati sugli stabilimenti... Così in una nota i deputatiin commissione Attività Produttive Emma Pavanelli , Chiara Appendino ,...E per ricevere i soldi bisogna fare le riforme, a partire da quella sui. A che punto siamo Se ne parlerà con Walter Rizzetto (FdI), Vittoria Baldino (), Daniel Gros, direttore Insitute ...

Balneari, M5S: "Il circo assurdo messo in piedi da Meloni e alleati va ... PPN - Prima Pagina News

Però ora l’Ue fa sul serio: il circo assurdo messo in piedi da Giorgia Meloni e dai suoi alleati sugli stabilimenti balneari va fermato subito ... Così in una nota i deputati M5s in commissione ...Però ora l'Ue fa sul serio: il circo assurdo messo in piedi da Giorgia Meloni e dai suoi alleati sugli stabilimenti balneari va fermato subito ... Così, in una nota, i deputati del M5S e membri della ...