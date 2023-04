Balneari | Bonelli Avs contro il governo | ' Difende le lobby e gli extraprofitti | la smetta'

(Di lunedì 17 aprile 2023) La Ue è pronta ad aprire una procedura d'infrazionel'Italia a causa dei provvedimenti delMeloni in merito alle concessioni ai. In una nota ufficiale, Angelodi Europa ...

La Ue è pronta ad aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia a causa dei provvedimenti del governo Meloni in merito alle concessioni ai. In una nota ufficiale, Angelodi Europa Verde ha denunciato i rischi a cui espone il Paese la destra. "Mentre la Commissione Europea è costretta a tornare alla carica perché l'Italia,...Infine la replica ad Angelo, di Alleanza verdi e sinistra, che pone l'accento sull'... Sullo sfondo, il dossier. Un tema caldo a Bruxelles, con la Commissione in pressing su Roma. E con ...'Ricordiamo " prosegue" che lo Stato incassa soltanto 107 milioni di euro anno dalle concessioni, mentre il fatturato complessivo è di 7 miliardi di euro, con un tasso di evasione ...

"Da Bonelli beceri attacchi contro i balneari: i suoi dati sono fuorvianti" Mondo Balneare

"L'inceneritore non risolverà i problemi dei rifiuti a Roma, rifiuti che devono essere levati dalla strada. Questo obiettivo lo possiamo ...Bonelli ha anche evidenziato il fatto che lo Stato incassa solo 107 milioni di euro all’anno dalle concessioni balneari, mentre il fatturato complessivo è di 7 miliardi di euro, con un tasso di ...