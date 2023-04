Ballerina con sindrome di down insultata su Tik Tok. Il padre: "Stop ai bulli" (Di lunedì 17 aprile 2023) "Stop al bullismo. Non si prendono in giro le persone: né quelle con disabilità, né quelle che non ne hanno". Sono le parole di Elio Canino, padre di Giada, campionessa paralimpica tricolore di danza sportiva di Calolziocorte, in provincia di Lecco, presa in giro su TikTok perché ha la sindrome di down. Una bella storia, la sua: quella di una giovane talentuosa appassionata di danza che a meno di 18 anni ha già vinto coppe e medaglie di ogni genere, e rappresenterà gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025.Il padre: "Comprendo i tanti ragazzini che non hanno retto" Una storia che - se non fosse per la sua forza e tenacia - rischierebbe di essere rovinata da cyberbulli che l'hanno presa di mira da quando pubblica i suoi video su TikTok. Da mesi ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023) "alsmo. Non si prendono in giro le persone: né quelle con disabilità, né quelle che non ne hanno". Sono le parole di Elio Canino,di Giada, campionessa paralimpica tricolore di danza sportiva di Calolziocorte, in provincia di Lecco, presa in giro su TikTok perché ha ladi. Una bella storia, la sua: quella di una giovane talentuosa appassionata di danza che a meno di 18 anni ha già vinto coppe e medaglie di ogni genere, e rappresenterà gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025.Il: "Comprendo i tanti ragazzini che non hanno retto" Una storia che - se non fosse per la sua forza e tenacia - rischierebbe di essere rovinata da cyberche l'hanno presa di mira da quando pubblica i suoi video su TikTok. Da mesi ...

