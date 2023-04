Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Bakhmut, l’eroismo delle forze speciali: “I compagni cadono, ma la città resiste” -

... ha detto il leader ucraino, ricordando 'la battaglia per Kiev' e 'il ritorno di Kherson, la difesa die del Donbass in generale: questo èdegli ucraini, che il mondo non ...Siamo di fronte a un "sacrificio" umano premeditato per difendere un cumulo di rovine. Muoiono ragazzi senza esperienza, impiegati in missioni suicide per dimostrareinsensato in un punto privo di valore strategico dal quale ogni ragionevole generale ritirerebbe le truppe per salvarle. 25 marzo 2023 Alessandro Marescotti Da mesi sto seguendo i webinar ...... nell'area dila neve era già caduta e'area era ... Un gesto di ordinarioquello di Oleksandr, che conduceva una vita ...