Bagnaia | che pasticcio Scivola e si butta via per la seconda volta

(Di lunedì 17 aprile 2023) Motomondiale ad Austin (Usa). Pecco: "In Argentina un mio errore, qui non capisco, chiederò al team". Vince Rins, Marini 2°

Tante le cadute,compresosi è ritirato per una scivolata a tredici giri dalla fine mentre era in testa alla corsa. " foto LivePhotoSport "... la ciclista è abbastanza simile, c'è qualche miglioriami ha aiutato ad andare meglio ... Bez allunga suBezzecchi chiude la gara di Austin al 6° posto e mantiene la testa del campionato, ...... questa volta sei meno convinto C'è qualcosanon riesci a spiegarti 'In Argentina mi sono ... Bez allunga suBezzecchi chiude la gara di Austin al 6° posto e mantiene la testa del ...

Dopo soli due giri è Bagnaia che apre la pista e corre con aria fresca sul casco, lo seguono a ruota Rins e Miller , autore di una fantastica rimonta. Bagnaia Rins Miller Quartararo Marini… Leggi ...Come al principio del 2022, anche l’inizio del Mondiale di MotoGP 2023 assomiglia a una partita di Traversone o Tressette a non prendere o Ciapa no, a seconda del nome conferito nell’area geografica ...