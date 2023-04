Avviso pubblico per centro giovanile Pertini di Secondigliano (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “I giovani della VII Municipalita’ di Napoli potranno utilizzare al meglio gli spazi del centro giovanile Pertini. L’obiettivo è rendere pienamente fruibili gli spazi spazi in grado di diventare un punto di riferimento nel quartiere di Secondigliano per le nuove generazioni e durare nel tempo, garantendo una reale opportunità per i giovani”. E’ quanto afferma in una nota l’assessora alle Politiche Giovanili e Lavoro, Chiara Marciani, in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali per la gestione in compartecipazione con il Comune, del centro giovanile “Sandro Pertini” di Piazza Luigi Di Nocera, nel quartiere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “I giovani della VII Municipalita’ di Napoli potranno utilizzare al meglio gli spazi del. L’obiettivo è rendere pienamente fruibili gli spazi spazi in grado di diventare un punto di riferimento nel quartiere diper le nuove generazioni e durare nel tempo, garantendo una reale opportunità per i giovani”. E’ quanto afferma in una nota l’assessora alle Politiche Giovanili e Lavoro, Chiara Marciani, in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’per l’acquisizione di proposte progettuali per la gestione in compartecipazione con il Comune, del“Sandro” di Piazza Luigi Di Nocera, nel quartiere ...

