Autostrada | limite di velocità a 150 chilometri all' ora | perché non sembra una buona idea

(Di lunedì 17 aprile 2023) Maggiori consumi, più inquinamento e gravi rischi per la sicurezza degli automobilisti, secondo uno studio di Altroconsumo dopo la proposta del ministro Salvini. In cambio, un guadagno di tempo di pochi minuti

Limite in autostrada a 150 km/h Impatti negativi su consumi ... Altroconsumo

Alzare il limite di velocità a 150 chilometri orari in autostrada avrebbe più costi che benefici e non sarebbe nemmeno un’idea originale. A dirlo è un’analisi di Altroconsumo, che boccia su consumi, ...(Adnkronos) - Secondo quanto annunciato, il governo, per voce del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, sta valutando la possibilità di innalzare in alcune tratte autostradali il limite di vel ...