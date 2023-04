Auto sbanda e finisce nel guard rail | un ferito trasportato in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (AV) – Intorno alle ore 10’00 di oggi 17 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, è intervenuta sull’strada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 55 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la qualeva e finiva contro il. A bordo dell’due uomini, provenienti dal Napoletano e diretti a Grottaminarda, di cui uno rimanevae veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti che provvedevano al suo trasporto presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso, mentre l’altra persona veniva visitata sul posto e non riportava grosse conseguenze. I veicolo incidentato è stato ...