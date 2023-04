(Di lunedì 17 aprile 2023)si è presa qualche giorno di pausa dai social e si è chiusa in casa con il suo piccolino per imparare il nuovo ruolo. 'È diventata mamma nel preciso istante in cui ha visto il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Aurora Ramazzotti, prima passeggiata con il figlio: la reazione difronte all’assalto dei paparazzi - NATOlizer : La prima passeggiata di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza con il figlio, lei sorride ai paparazzi… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti pubblica una foto del piccolo Cesare - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare come LeBron James: «Ecco come dorme...» - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, a passeggio col bebè, incontra i paparazzi -

si è presa qualche giorno di pausa dai social e si è chiusa in casa con il suo piccolino per imparare il nuovo ruolo. 'È diventata mamma nel preciso istante in cui ha visto il suo ...Nemmenosfugge alla regola: per chi diventa mamma e papà, ogni giorno insieme al bebè è una scoperta. Ansia, certo, un po' di angoscia e parecchie preoccupazioni, per non parlare dei dubbi ...Ilary Blasi a Verissimo, frecciatina a Totti: 'L'amore Bastian così', la prima passeggiata del piccolo Cesare. E i fan si commuovono: 'Siete bellissimi' I tronisti Luca Daffrè ha ...

Aurora Ramazzotti, prima passeggiata con Cesare Augusto TGCOM

Aurora Ramazzotti si è concessa la prima passeggiata con il piccolo Cesare e il fidanzato Goffredo. Il trio è stato assediato dai paparazzi.L’influencer a Milano con Goffredo Cerza e il loro bambino La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è apparsa raggiante al fianco del compagno e attenta e premurosa con il suo bimbo. La coppi ...