‘Aule Armoniche’ | il nuovo format per diffondere la cultura musicale e coreutica

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (Bn) – “Aule Armoniche” è ilcon cui la Rete dei Licei Musicali e Coreutici della Campania si appresta a dar vita all’annuale Rassegna di Musica e Danza con l’intento di far arrivare al pubblico dei teatri e dei luoghi dell’arte, la bravura e l’energia del polo dei licei musicali e coreutici della Campania. L’evento di quest’anno, in programma da lunedì 17 a giovedì 20 aprile, si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ed è patrocinato dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Regione. Grazie ad una serie di spettacoli e concerti, che vedranno impegnati gli studenti dei licei musicali campani presso il Teatro Politeama di Napoli, la musica d’insieme si riappropria dei suoi spazi e ridona vigore e slancio all’espressività creativa che la pandemia, per troppo tempo, ...