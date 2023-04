Auguri di morte al figlio di Theo Hernandez sotto la foto del primo compleanno: la bestialità degli hater (Di lunedì 17 aprile 2023) Theo Hernandez e le immagini pubblicate su Instagram in compagnia del figlio diventano oggetto di scherno e insulti da parte di alcune frange estremiste di “tifosi”. La sfrontatezza con cui questi individui si sono arrogati il diritto di spargere odio gratuito appare totalmente antisportiva e denigratoria. La brutalità con cui gli hater i hanno commentato il post del calciatore, non trova giustificazione: “Tanti Auguri amore mio, papà ti ama tanto, 1 anno”, scrive il difensore francese del Milan per celebrare il compleanno del figlio. Poco dopo la condivisione delle foto, infatti, alcuni dei fan partenopei più estremisti, cercano vendetta nei confronti del terzino mancino, arrivando addirittura ad augurarne la morte del ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 17 aprile 2023)e le immagini pubblicate su Instagram in compagnia deldiventano oggetto di scherno e insulti da parte di alcune frange estremiste di “tifosi”. La sfrontatezza con cui questi individui si sono arrogati il diritto di spargere odio gratuito appare totalmente antisportiva e denigratoria. La brutalità con cui glii hanno commentato il post del calciatore, non trova giustificazione: “Tantiamore mio, papà ti ama tanto, 1 anno”, scrive il difensore francese del Milan per celebrare ildel. Poco dopo la condivisione delle, infatti, alcuni dei fan partenopei più estremisti, cercano vendetta nei confronti del terzino mancino, arrivando addirittura ad augurarne ladel ...

