Attraversa la strada in bici senza rispettare l’alt: travolto durante la corsa di ciclismo a Caneva – Video (Di lunedì 17 aprile 2023) Ha Attraversato la strada, in sella alla propria bicicletta, senza rispettare le indicazioni degli organizzatori, ed è stato investito dai ciclisti. È successo a Caneva, in provincia di Pordenone, durante una gara di cicloamatori. L’incidente è stato ripreso dai telefoni delle persone a bordo strada: il signore, sulla propria bici, stava pedalando a bordo strada; poco prima che arrivasse la testa della corsa, una motovedetta gli ha indicato di stare in disparte ma l’uomo, probabilmente, non si è accorto di nulla e ha Attraversato la strada proprio mentre stavano passando i corridori. Per fortuna sia l’uomo sia il ciclista finito a terra se la sono cavata con qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Hato la, in sella alla propriacletta,le indicazioni degli organizzatori, ed è stato investito dai ciclisti. È successo a, in provincia di Pordenone,una gara di cicloamatori. L’incidente è stato ripreso dai telefoni delle persone a bordo: il signore, sulla propria, stava pedalando a bordo; poco prima che arrivasse la testa della, una motovedetta gli ha indicato di stare in disparte ma l’uomo, probabilmente, non si è accorto di nulla e hato laproprio mentre stavano passando i corridori. Per fortuna sia l’uomo sia il ciclista finito a terra se la sono cavata con qualche ...

