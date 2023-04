Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcolallolives : @bassarelli Comunque si , è bello che le persone ne prendano atto. Questa bolla di incoscienza sognante sta finend… -

" È und'pura , sarà l'occasione per affrontare tutte le mie paure. E sul costume vi stupirò: eviterò il bikini, non mi sentirei a mio agio, ma ho trovato una soluzione più adatta a ...A sorpresa, in studio, è poi arrivata Cristina Scuccia , pronta a mettersi in gioco con questa nuova avventura: " È und'pura , sarà l'occasione per affrontare tutte le mie paure. E ..."Non vedo l'ora di vivere questa nuova esperienza che è per me undi incredibileche mi servirà per affrontare alcune mie paure e timori". E sulla nuova edizione Ilary Blasi ha ...

"Atto di incoscienza". La confessione dell'ex suor Cristina sull'Isola ilGiornale.it

Ospite insieme a Ilary Blasi dell'ultima puntata di Verissimo, l'ex suora ha svelato di avere compiuto un "atto di pura incoscienza", decidendo di partecipare all'Isola dei famosi. "Se ci penso mi ...Ilary Blasi e l'incontro Cristina Scuccia, pronta a partecipare come naufraga all'Isola Dei Famosi. Ilary Blasi nel corso dell'ospitata a Verissimo ha incontrato Cristina Scuccia, pronta a partecipare ...