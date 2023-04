Attivista di Ultima Generazione: “Ci definiscono eco-vandali solo per sminuirci. Le sanzioni del governo? Non ci fermeranno” (Di lunedì 17 aprile 2023) Alessandro Berti, Attivista di Verona legato al movimento di Ultima Generazione, risponde alle accuse di eco-vandalismo sorte dal mondo della politica e da parte dell’opinione pubblica nell’ultimo periodo. Recentemente si è anche discusso di disegni di legge presentati da Fratelli d’Italia e dal Ministero dei Beni culturali per dissuadere gli attivisti dall’attaccare i monumenti durante le loro azioni di protesta, prevedenti sanzioni molto pesanti. “Sappiamo quali sono i rischi, le sanzioni non servono. Ci fermeremo quando il governo ci ascolterà, la transizione può avvenire in maniera graduale ma serve farla ora. Eco-vandali? Definizione che ci arriva da un governo che il segretario dell’Onu ha definito ‘criminale’, sono nomignoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Alessandro Berti,di Verona legato al movimento di, risponde alle accuse di eco-smo sorte dal mondo della politica e da parte dell’opinione pubblica nell’ultimo periodo. Recentemente si è anche discusso di disegni di legge presentati da Fratelli d’Italia e dal Ministero dei Beni culturali per dissuadere gli attivisti dall’attaccare i monumenti durante le loro azioni di protesta, prevedentimolto pesanti. “Sappiamo quali sono i rischi, lenon servono. Ci fermeremo quando ilci ascolterà, la transizione può avvenire in maniera graduale ma serve farla ora. Eco-? Definizione che ci arriva da unche il segretario dell’Onu ha definito ‘criminale’, sono nomignoli ...

