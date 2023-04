“Attenzione | l’occidente è sempre meno popolare fuori dall’occidente”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) "Lo scorso autunno, a otto mesi dall'inizio del nuovo disordine mondiale creato dall'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, il Bennett Institute for Public Policy dell'Università di Cambridge ha prodotto un lungo rapporto sulle tendenze dell'opinione pubblica globale prima e dopo lo scoppio della guerra. Non sorprende che i dati mostrassero che il conflitto aveva spostato il sentimento pubblico nelle democrazie sviluppate dell'Asia orientale e dell'Europa, così come negli Stati Uniti, unendo i loro cittadini contro Russia e Cina e spostando l'opinione di massa in una direzione più filoamericana. Ma al didi questo blocco democratico, le tendenze erano molto diverse”. Così Ross Douthat sul New York Times. “Per un decennio prima della guerra in Ucraina, l'opinione pubblica in ‘un vasto arco di paesi che si estende dall'Eurasia continentale al nord e ...