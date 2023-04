Attenzione a quello che comprate! Verificare le confezioni non basta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 aprile 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). I prezzi sono evidentemente bassi, le marche sicuramente conosciute.questo per convincere migliaia di clienti ad acquistare via internet farmaci e cosmetici. Ma. Un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di migliaia didi medicinali, ma anche di creme per il viso e per il corpo, rivela quanti danni possano fare questi prodotti. Si va dagli shampoo a base di sostanze dichiarate non commerciabili fino agli antitumorali o agli ormoni per la crescita. Contraffatti e quindi privi di efficacia possono, anzi, generare altre malattie. Circa un mese fa all’aeroporto di Fiumicino è stato bloccato un carico di farmaci proveniente dal Nord Africa ma fabbricati in Estremo Oriente. Erano oltre 500mila ...