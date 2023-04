“Attacco Ucraina dal 30 aprile”: i segreti della controffensiva nelle carte Usa (Di lunedì 17 aprile 2023) Newsweek pubblica i file con le forniture per Kiev: ecco i mezzi a disposizione Il 30 aprile 2023 è una data da tenere a mente per la controffensiva dell’Ucraina nella guerra con la Russia. E’ un elemento contenuto nei documenti riservati del Pentagono diffusi online. Circa 50 file sono stati visionati da Newsweek, che ha analizzato il contenuto dei documenti. Tra le informazioni presenti, spiccano quelle alla controffensiva di primavera che le forze armate ucraine dovrebbero lanciare per riconquistare i territori sottratti dalla Russia in oltre un anno di guerra. “Questo documento – scrive Newsweek – mostra una ripartizione dettagliata delle attrezzature promesse all’Ucraina”. Il programma delle consegne si articola tra gennaio e aprile 2023 ed è abbinato alle informazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Newsweek pubblica i file con le forniture per Kiev: ecco i mezzi a disposizione Il 302023 è una data da tenere a mente per ladell’nella guerra con la Russia. E’ un elemento contenuto nei documenti riservati del Pentagono diffusi online. Circa 50 file sono stati visionati da Newsweek, che ha analizzato il contenuto dei documenti. Tra le informazioni presenti, spiccano quelle alladi primavera che le forze armate ucraine dovrebbero lanciare per riconquistare i territori sottratti dalla Russia in oltre un anno di guerra. “Questo documento – scrive Newsweek – mostra una ripartizione dettagliata delle attrezzature promesse all’”. Il programma delle consegne si articola tra gennaio e2023 ed è abbinato alle informazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : L‘attacco di Kiev che sta facendo discutere in queste ore ?? #Ucraina #Russia - putino : L'Ucraina si trova di fronte alla difficile sfida di dover penetrare le linee di difesa russe in caso di un attacco… - putino : L'ultimo grande attacco missilistico russo contro l'Ucraina è stato il 9 marzo. È più di un mese fa. Prima di allor… - itsdede : @AmoLaChimica @scarletd21 Il carbone è stata una emergenza per fronteggiare la crisi energetica dovuta all'attacco… - fisco24_info : 'Attacco Ucraina dal 30 aprile': i segreti della controffensiva nelle carte Usa: (Adnkronos) - Newsweek pubblica i… -