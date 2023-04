ATP Montecarlo 2023: Sinner si conferma tra i grandi. Musetti ritrova il suo tennis, sfortunato Berrettini (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo si è chiuso con la vittoria di Andrey Rublev, ma è stato certamente un torneo a forti tinte azzurre, con i tennisti italiani che si sono sicuramente messi in mostra nel primo vero torneo che apre la stagione della terra rossa europea. Si parte ovviamente da chi è andato più avanti in tabellone e dunque da Jannik Sinner. L’altoatesino ha raggiunto la terza semifinale consecutiva in un 1000 dopo quelle di Indian Wells e Miami, diventando il più giovane di sempre a realizzare questa tripletta tra i tornei americani e quello del Principato. Purtroppo a Montecarlo Jannik si è fermato ad un passo dall’ultimo atto, venendo battuto da Rune in un match combattuto e condizionato anche dalle interruzioni per pioggia e dai comportamenti poco corretti del danese, che ha sicuramente reso il contesto ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Masters 1000 disi è chiuso con la vittoria di Andrey Rublev, ma è stato certamente un torneo a forti tinte azzurre, con iti italiani che si sono sicuramente messi in mostra nel primo vero torneo che apre la stagione della terra rossa europea. Si parte ovviamente da chi è andato più avanti in tabellone e dunque da Jannik. L’altoatesino ha raggiunto la terza semifinale consecutiva in un 1000 dopo quelle di Indian Wells e Miami, diventando il più giovane di sempre a realizzare questa tripletta tra i tornei americani e quello del Principato. Purtroppo aJannik si è fermato ad un passo dall’ultimo atto, venendo battuto da Rune in un match combattuto e condizionato anche dalle interruzioni per pioggia e dai comportamenti poco corretti del danese, che ha sicuramente reso il contesto ...

