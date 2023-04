ATP Monaco 2023 | Flavio Cobolli batte Jordan Thompson e approda al secondo turno!

(Di lunedì 17 aprile 2023) Arrivano buone notizie dall’ATP250 didi Baviera. Sulla terra rossa tedesca,(n.208 del mondo) ha ottenuto il terzo successo in carriera, nel singolo match, nel massimo circuito internazionale,ndo per 7-5 6-1 l’australiano(n.91 ATP). Una vittoria di grande sostanza del nostro portacolori, al cospetto di unnon a suo agio sulla terra teutonica. Sul cammino dici sarà il vincente della sfida tra il padrone di casa, Oscar Otte, e l’argentino Sebastian Baez. Nel primo set l’azzurro parte bene e mette sotto pressione l’avversario, impostando lo scambio con regolarità. Fatica a trovare le misure del campo l’australiano e il break è la logica conseguenza nel terzo game. L’italiano, però, incappa in ...

É riuscito, invece, a centrare l'accesso nel rispettivo main draw Flavio Cobolli che da n.18 della PepperstoneLive Next Gen Race sarà impegnato questa settimana nel '250' di Monaco di Baviera.

18 della Pepperstone ATP Live Next Gen Race sarà impegnato questa settimana nel '250' di Monaco di Baviera. Occupa l'ultima posizione della top-20 Francesco Maestrelli: anche il 20enne pisano è ...Il toscano sale al numero 4 del ranking under 21, il pesarese è ottavo