ATP Barcellona, Jannik Sinner potrebbe ritrovare Musetti e Alcaraz. Il possibile tabellone (Di lunedì 17 aprile 2023) Jannik Sinner non si ferma. Dopo aver raggiunto le semifinali del Masters1000 di Montecarlo, il numero 8 del mondo prosegue nella sua marcia di avvicinamento negli altri grandi tornei su terra, Roland Garros in primis. L'azzurro è infatti al via dell'ATP 500 di Barcellona, dove è titolare della quarta testa di serie e dunque di un bye che lo manda direttamente al secondo turno. Sul mattone tritato catalano potrebbe vivere un paio di déjà vu, affrontando avversari già incrociati nelle ultime settimane. Già al debutto: può esserci nuovamente Diego Schwartzman, dopo la non-partita di Montecarlo con l'argentino condizionato da un problema fisico. El Peque dovrà prima affrontare e battere il cinese Wu. Anche il terzo quarto si preannuncerebbe abbordabile, poiché nessuno tra David Goffin, la wild card Feliciano Lopez e la ...

