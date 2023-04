Atp Barcellona 2023, quando esordisce Sinner? Avversario e diretta tv (Di lunedì 17 aprile 2023) Reduce dalla semifinale a Montecarlo e, in generale, da un inizio di 2023 da sogno, Jannik Sinner vuole proseguire il suo periodo di forma e torna in campo in occasione dell’Atp 500 di Barcellona 2023. In Catalogna, l’azzurro è la quarta testa di serie, perciò salterà al turno in virtù di un bye, che spetta a tutte e sedici le forze del seeding. L’esordio del classe ’01, questa settimana al n°8 del ranking mondiale – avverrà mercoledì 19 aprile. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill attende di conoscere il suo Avversario, che uscirà dalla sfida di primo turno tra il cinese Wu e l’argentino Schwartzman, già affrontato e battuto (anche se in realtà si è ritirato nel secondo set) da Jannik la scorsa settimana a Montecarlo. TABELLONE MONTEPREMI La copertura televisiva è affidata a Supertennis ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Reduce dalla semifinale a Montecarlo e, in generale, da un inizio dida sogno, Jannikvuole proseguire il suo periodo di forma e torna in campo in occasione dell’Atp 500 di. In Catalogna, l’azzurro è la quarta testa di serie, perciò salterà al turno in virtù di un bye, che spetta a tutte e sedici le forze del seeding. L’esordio del classe ’01, questa settimana al n°8 del ranking mondiale – avverrà mercoledì 19 aprile. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill attende di conoscere il suo, che uscirà dalla sfida di primo turno tra il cinese Wu e l’argentino Schwartzman, già affrontato e battuto (anche se in realtà si è ritirato nel secondo set) da Jannik la scorsa settimana a Montecarlo. TABELLONE MONTEPREMI La copertura televisiva è affidata a Supertennis ...

