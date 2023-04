Atp Barcellona 2023 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 18 aprile

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il, glie l’didella giornata di18del torneo Atp di. Fa il suo esordio il numero uno del tabellone Carlos Alcaraz, ma tocca anche al numero tre Casper Ruud, certamente due dei favoriti per il trionfo finale in terra catalana. Ma anche tanti italiani: alle 11:00 in campo Francesco Passaro e Lorenzo Giustino, rispettivamente contro Fernando Verdasco e il russo Shevchenko, poi toccherà anche a Matteo Arnaldi contro Munar. Di seguito l’dicompleto. PISTA RAFA NADAL Ore 11:00 – Passaro vs (WC) Verdasco a seguire – (3) Ruud vs Shelton a seguire – Goffin vs (WC) Lopez a seguire – (1) Alcaraz vs Borges a seguire – Zapata Miralles vs (13) Bautista ...